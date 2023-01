Κλοπ: «Ο Βενγκέρ έχασε 6-0 στο χιλιοστό του ματς, άρα εγώ είμαι μια χαρά»

Ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία με την Τσέλσι στο «Άνφιλντ» είχε όρεξη για πλάκα και δήλωσε ικανοποιημένος, καθώς ο Αρσέν Βενγκέρ είχε ηττηθεί με 6-0 στο χιλιοστό του ματς.

Ο Γιούργκεν Κλοπ συμπλήρωσε 1.000 παιχνίδια στην προπονητική του καριέρα στη «λευκή» ισοπαλία της Λίβερπουλ με την Τσέλσι στο «Άνφιλντ» και από ότι φάνηκε ήταν... διαβασμένος και έτοιμος για την συνέντευξη Τύπου.

Ο Γερμανός τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς δήλωσε ικανοποιημένος και έκανε σύγκριση με τον θρύλο της Άρσεναλ... Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος στο δικό του χιλιοστό ματς είχε συντριβεί με 6-0 και κατά σύμπτωση έπαιζε και αυτός κόντρα στους Μπλε του Λονδίνου.

«Πρώτα από όλα, πριν από τον αγώνα, έλαβα πολλά μηνύματα και δεν ήταν όλα ωραία. Νομίζω όμως ότι ο Αρσέν Βενγκέρ έχασε το στο χιλιοστό του παιχνίδι με σκορ 6-0, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιούργκεν Κλοπ.

Jurgen Klopp hit the 1000 game mark as a manager against Chelsea 🔥 pic.twitter.com/pF9GxdtN6V