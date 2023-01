O Γιούργκεν Κλοπ στη «λευκή» ισοπαλία της Λίβερπουλ με την Τσέλσι συμπλήρωσε τα 1.000 παιχνίδια στην καριέρα του ως προπονητής.

Η Λίβερπουλ έμεινε στην ισοπαλία χωρίς σκορ με την Τσέλσι στο «Άνφιλντ» και ο Γιούργκεν Κλοπ δεν κατάφερε να συνδυάσει το 1.000ο του ματς στην προπονητική του καριέρα με νίκη. Ο Γερμανός τεχνικός έχει κοουτσάρει τους Reds 411 φορές, 319 τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και 270 την Μάιντς. Έκανε το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής στις 28 Φεβρουαρίου του 2001 στη νίκη της Μάιντς επί της Ντούισμπουργκ με 1-0.

Στην πλούσια καριέρα του έχει σηκώσει δυο πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και δυο Super Cup με τη Ντόρτμουντ και από ένα πρωτάθλημα, FA Cup, League Cup, UEFA Super Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και Champions League με τη Λίβερπουλ.

