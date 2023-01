Τον δανεισμό του Κρις Γουντ από τη Νιουκάστλ ανακοίνωσε και επίσημα η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Νεοζηλανδό να καλείται να γεμίσει το κενό του τραυματία Ταϊβό Αβονίγι στην κορυφή της επίθεσης.

Στο «City Ground» και τη Νότιγχαμ Φόρεστ θα ζήσει το δεύτερο μισό της Premier League ο Κρις Γουντ, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τους Ρεντς. Ο Νεοζηλανδός στράικερ αποκτήθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Νιουκάστλ, στην οποία δεν έπαιρνε όσα λεπτά συμμετοχής επιθυμούσε.

Η ομάδα του Κούπερ κινήθηκε γρήγορα για την απόκτησή του, μιας και το... βαρύ πυροβολικό της, Ταϊβό Αβονίγι, θα χρειαστεί να απουσιάσει για κάποιο διάστημα, με πρόβλημα τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, με τον υψηλόσωμο σέντερ φορ να καλείται να τον αντικαταστήσει.

We are delighted to announce the signing of New Zealand international Chris Wood! 🤩#WoodForTheTrees🌳 | #NFFC