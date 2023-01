Ο Ντάνι Ινγκς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Γουέστ Χαμ, η οποία και ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Άστον Βίλα μέχρι το 2025.

Από Κλάρετ στα Μίντλαντς, Κλάρετ στο Λονδίνο o Ντάνι Ινγκς.

Ο 30χρονος στράικερ πήρε μεταγραφή από την Άστον Βίλα στη Γουέστ Χαμ και θα συνεχίσει τη σεζόν στην ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2025.

Ο Ινγκς τη φετινή σεόν μετράει έξι γκολ σε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και καλείται να δώσει τις λύσεις που ψάχνουν στο επιθετικό κομμάτι τα Σφυριά, τα οποία μετρούν το δεύτερο χειρότερο ενεργητικό στην κατηγορία και βρίσκονται εντός της επικίνδυνης ζώνης.

Το ποσό της μεταγραφής μεταξύ των δύο πλευρών δεν έγινε γνωστό.

Th-Ings you love to see 😍 pic.twitter.com/7kHRhQoNic