Λίνγκαρντ: «Έπινα πριν κοιμηθώ για να απαλύνω τον πόνο από το κράξιμο που δεχόμουν»

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ ήταν καλεσμένος στο podcast της Daily Mail και αναφέρθηκε στην κατάθλιψη της μητέρας του και τη σχέση του με το αλκοόλ, η οποία δημιουργήθηκε από την σκληρή κριτική που δεχόταν.

Ο 30χρονος έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από 21 χρόνια, όμως δεν ήταν όλα ευχάριστα. Η σεζόν 2020-21 ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας του, δεχόταν σκληρή κριτική από οπαδούς και Media και βρήκε ένα «καταφύγιο» στο ποτό για να μπορέσει έστω να κοιμηθεί.

