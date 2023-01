Η Άρσεναλ προχωρά σε ενίσχυση που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα, καθώς συμφώνησε ήδη με τον Λεάντρο Τροσάρ και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον για τη μεταγραφή του.

Έτοιμη για μεταγραφική κίνηση... ματ με στόχο το πρωτάθλημα είναι η Άρσεναλ, η οποία φουλάρει για την απόκτηση του Λεάντρο Τροσάρ από την Μπράιτον!

Σύμφωνα με αποκλειστικό του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Κανονιέρηδες κινούνται για τη μεταγραφή του Βέλγου μεσοεπιθετικού, ο οποίος τα «έσπασε» με τον προπονητή των Γλάρων, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και τέθηκε εκτός ομάδας τις τελευταίες μέρες.

Ο διεθνής με το Βέλγιο στο περασμένο Μουντιάλ, Τροσάρ, φέρεται πως έχει ήδη πει το «ναι» στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα και οι Λονδρέζοι, πλέον, στρέφονται στις διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον, προετοιμάζοντας την επίσημή τους πρόταση.

Το συμβόλαιο του Τροσάρ λήγει το 2024 και δεδομένου του κλίματος μεταξύ παίκτη και προπονητή, η Μπράιτον θα σκεφτεί σοβαρά την πιθανότητα πώλησής του, για ένα ποσό που πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τροσάρ πραγματοποίησε εκπληκτικό πρώτο μισό στην Premier League, με επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 14 παιχνίδια πριν από το Μουντιάλ.

EXCLUSIVE: Arsenal have opened talks to sign Leandro Trossard from Brighton, negotiations are advanced with official bid ready for permanent move. 🚨⚪️🔴 #AFC



Personal terms already agreed — talks will continue to get deal done soon. pic.twitter.com/WgiCtz1jG1