Ο Μιχάιλο Μούντρικ πέρασε κι από ιατρικές εξετάσεις και η Τσέλσι ετοιμάζεται να τον παρουσιάσει9 του μπροστά στο κοινό του «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν από το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας (15/1, 16:00).

Το «τρελό», σε αριθμούς και ταχύτητα, deal της Τσέλσι για τον Μικαΐλο Μούντρικ πλησιάζει στην επισημοποίησή του.

Ο 22χρονος Ουκρανός εξτρέμ βρίσκεται από το Σάββατο στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή-«μαμούθ» ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στους Μπλε, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και οι Λονδρέζοι θέλουν, μάλιστα, να τον παρουσιάσουν μπροστά στο κοινό της ομάδας, πριν δηλαδή από την απογευματινή αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (15/1, 16:00).

Έτσι, ο διεθνής εξτρέμ της Σαχτάρ φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με τους Μπλε, στους οποίους φέρεται πως θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030, ώστε τα χρήματα της μεταγραφής να διαμοιραστούν σε βάθος επταετίας και ο σύλλογος να μην αντιμετωπίσει θέματα με το Financial Fair Play.

Ανάμεσα στα bonus που συμφωνήθηκαν για να εκτοξευτεί η τιμή του ανερχόμενου σταρ σε εννιαψήφιο αριθμό περιλαμβάνεται και η κατάκτηση της Premier League και του Champions League από την Τσέλσι ως το 2030.

Chelsea plan confirmed: they want to unveil Mykhaylo Mudryk as new signing today at Stamford Bridge. 🔵👋🏻 #CFC



Understand that some of the add-ons in €100m package deal are related to Chelsea to win Premier League or the Champions League during 7 years of contract. pic.twitter.com/voHnuz7GPD