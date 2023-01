Τότεναμ σε Μπέιλ: «Γεννήθηκες για να παίξεις στα Σπιρούνια»

Το δικό της «ευχαριστώ» είπε η Τότεναμ στον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος σε ηλικία 33 ετών ανακοίνωσε την αποσυρσή του.

Η Τότεναμ δεν θα μπορούσε να τον ξεχάσει ποτέ. Άλλωστε, ο Γκάρεθ Μπέιλ, πριν φύγει για τη Μαδρίτη είχε φροντίσει να χαρίσει ορισμένες ανεπανάληπτες στιγμές στους φίλους της ομάδας. Ο Λονδρέζικος σύλλογος λοιπόν, μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του 33χρονου, έστειλε το δικό του «ευχαριστώ» στον άλλοτε ποδοσφαιριστή του.

«Γεννήθηκε για να παίξει στα Σπιρούνια» και «Σε ευχαριστούμε για όλα, συγχαρητήρια για μια απίστευτη καριέρα», ήταν τα μηνύματα που δημοσίευσε στα social media προς τιμήν του Ουαλού σταρ.

He was born to play for Spurs 💙 pic.twitter.com/pEzgUiyUXn

Thank you for everything, @GarethBale11 💙



Congratulations on an incredible career. pic.twitter.com/VTjcAqC07D