Σύμφωνα με τη «Repubblica» η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζουν την περίπτωση του διεθνή Βρετανού σέντερ φορ της Ρόμα, Τάμι Έιμπραχαμ.

Ο Τάμι Έιμπραχαμ την προηγούμενη σεζόν πετούσε φωτιές με τη φανέλα της Ρόμα, έχοντας 27 γκολ και πέντε ασίστ σε 53 εμφανίσεις, όμως στην τρέχουσα έχει χάσει την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα. Ο διεθνής Άγγλος σέντερ φορ μετράει μέχρι στιγμής τέσσερα γκολ και δυο ασίστ σε 21 συμμετοχές του και παρόλο που δεσμεύται με συμβόλαιο με τους Τζιαλορόσι μέχρι το 2026 υπάρχει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει μέσα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη «Repubblica» δύο μεγάλες ομάδες της Premier League εξετάζουν την περίπτωση του και βλέπουν με καλό μάτι την επιλογή να τον... επαναπατρίσουν. Ο λόγος για την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Άρσεναλ και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ψάχνει ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επίθεσης μετά το «διαζύγιο» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η πρώην ομάδα του Έιμπραχαμ, Τσέλσι, έχει οψιόν 60 εκατομμυρίων ευρώ για να τον επαναγοράσει, όμως τη δεδομένη στιγμή φαίνεται πως δεν απασχολεί τους Μπλε.

