Αρτέτα: «Δεν ξέρω πότε, αλλά η Άρσεναλ θα κατακτήσει την Premier League»

Ο Μικέλ Αρτέτα έδωσε το έναυσμα αντεπίθεσης μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, δηλώνοντας βέβαιος πως θα έρθει η στιγμή που η Άρσεναλ θα βρεθεί στην κορυφή.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να κατακτήσει την Premier League για τέταρτη σερί σεζόν και να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, μιας και καμία άλλη ομάδα στο παρελθόν δεν είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο. Τα κατορθώματα του Πεπ Γκουαρδιόλα και των ποδοσφαιριστών του θα χαραχθούν ανεξίτηλα στο χρόνο, την ίδια στιγμή που η Άρσεναλ έμεινε για δεύτερη σερί σεζόν με την ελπίδα...

Παρά την εξαιρετική σεζόν που διένυσε το σύνολο του Αρτέτα τερμάτισε στη δεύτερη θέση, μόλις δυο βαθμούς πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι και μοιραία οι ελπίδες για την επιστροφή στην κορυφή μετά από 20 χρόνια εξανεμίστηκαν οριστικά!

Παρόλα αυτά ο προπονητής της Άρσεναλ δεν χάνει την πίστη του. Μετά το φινάλε του πρωταθλήματος ο Αρτέτα τόνισε πως είναι βέβαιος πως θα έρθει η στιγμή που η Άρσεναλ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, αν και απέφυγε να θέσει ένα χρονικό πλαίσιο.

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στη Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση της Premier League. Είναι απίστευτο αυτό που έχουν καταφέρει. Από τον Δεκέμβριο έχουμε διανύσει ένα τρομερό ταξίδι με καλές εμφανίσεις, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αυτό είναι το επίπεδο. Υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα» τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει:

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και θα βρεθούμε πιο κοντά. Στο τέλος θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πότε, αλλά στο τέλος θα συμβεί».

