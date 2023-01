Ο Τζακ Μπάτλαντ, διεθνής με την Αγγλία στο Euro 2012, περνάει ιατρικά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα καλύψει το κενό του Ντουμπράβκα ως Νο2 στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων της μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η πρώτη μεταγραφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο χειμερινό παζάρι αφορά τερματοφύλακα. Η ανάκληση του δανεισμού του Μάρτιν Ντουμπράβκα από τη Νιούκαστλ είχε ως αποτέλεσμα οι Κόκκινοι Διάβολοι να κινηθούν γρήγορα για την αντικατάστασή του, με τη λύση να έρχεται πάλι από την Premier League και να ακούει στο όνομα Τζακ Μπάτλαντ.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας της Κρίσταλ Πάλας και διεθνής με την Αγγλία στο Euro 2012 θα αποτελέσει παίκτη της Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν και ήδη βρίσκεται στο «Κάρινγκτον» για τα ιατρικά τεστ, ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του ως δανεικός από τους Αετούς.

Ο Μπάτλαντ φέτος δεν έχει παίξει ούτε λεπτό σε καμία διοργάνωση και αποτελεί τον τρίτο κίπερ στην ιεραρχία της Πάλας, πίσω από τους Γουάιτα και Τζόνστοουν. Πλέον, ετοιμάζεται να πάρει... προαγωγή σε Νο2 του Νταβίντ Ντε Χέα.

