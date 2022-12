Ο Ρις Τζέιμς έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με την Μπόρνμουθ, στο πρώτο του ματς μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Άτυχος ο Ρις Τζέιμς. Ο Άγγλος δεξιός μπακ δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, τον περασμένο Οκτώβριο, ο οποίος τον άφησε εκτός δύο μήνες και του στέρησε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Μπόρνμουθ.

Ο διεθνής οπισθοφύλακας έκανε εξαιρετικό ματς, όμως τραυματίστηκε στο 51' και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. O Τζέιμς έχει πρόβλημα και πάλι στο δεξί πόδι, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι νέες ενοχλήσεις στο γόνατο ή κάποιος άλλος τραυματισμός.

Reece James is subbed off in his first match back for Chelsea with an apparent leg injury. pic.twitter.com/7e2dkxA3k0

#ChelseaFC Reece James subbed off with apparent right leg injury (can see physio examining it in pic below). Same leg he injured prev but not sure if this is knee related or soft tissue. Always ⬆️ risk when returning from extended layoff, esp in early few games. Will update. #CFC pic.twitter.com/anAlkwb1lo