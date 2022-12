Σερβικό επίθετο, ισπανικό διαβατήριο. Στην Ακαδημία στόπερ, στην πρώτη ομάδα χαφ. Κι ανήμερα της Boxing Day σκόρερ, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτός είναι ο Στέφαν Μπάιτσετιτς, το 18χρονο prospect της Λίβερπουλ που «κέρδισε» τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η επιστροφή της Λίβερπουλ στην κανονική ροή της σεζόν κύλησε ιδανικά. Διπλό μέσα στο «Villa Park», γκολ από Σαλάχ-Φαν Ντάικ και για... κερασάκι αργά το βράδυ η επισημοποίηση της συμφωνίας με την Αϊντχόφεν για τον Κόντι Γκάκπο. Τα χαμόγελα αν μη τι άλλο περισσεύουν για τους φαν των Reds οι οποίοι απόλαυσαν στο έπακρο τη φετινή Boxing Day. Κανείς, όμως, δεν την απόλαυσε όσο ο νεαρός και άσημος πρωταγωνιστής τους που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα σφραγίζοντας τη νίκη επί της Άστον Βίλα.

Το όνομα του Στέφαν Μπάιτσετιτς ήταν το λιγότερο αναμενόμενο στον πίνακα των σκόρερ. Φαίνεται είναι γραφτό, όμως, για τον 18χρονο μέσο να μπει στους τίτλους των media με το... καλησπέρα στο κορυφαίο επίπεδο.

Το prospect των Κόκκινων άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Γιούργκεν Κλοπ από τα μαλλιά, προσθέτοντας ένα ακόμα παράσημο στην επαγγελματική του καριέρα που μόλις άρχισε: το πρώτο του γκολ ως επαγγελματίας. Κι αν το πρώτο γκολ ενός παίκτη δείχνει την ποιότητα και την προοπτική του, τότε ο πιτσιρικάς έχει λαμπρό μέλλον.

Δύο λεπτά αφότου πέρασε στο ματς αντικαθιστώντας τον Τζόρνταν Χέντερσον (79'), εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Όλσεν κι εκεί που οι περισσότεροι θα εκτελούσαν με τη μία βλέποντας τον κίπερ εκτός θέσης, εκείνος κοντρόλαρε, προσπέρασε τον τερματοφύλακα και με τρομερό τελείωμα πλάσαρε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μινγκς. Υπέροχο, εκπληκτικό, όπως ακριβώς το ονειρευόταν.

Ο Στέφαν Μπάιτσετιτς γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 στο Βίγκο της Ισπανίας, εκεί όπου ο Σέρβος πατέρας του αγωνίστηκε με τη φανέλα της Θέλτα και γνώρισε τη μητέρα του που είναι από τη Γαλικία. Έτσι, η καταγωγή του Στέφαν είναι μοιρασμένη σε Ισπανία και Σερβία, γεγονός που του δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί με οποιαδήποτε από τις δύο εθνικές ομάδες επιθυμεί αφού κατέχει και τα δύο διαβατήρια. Μέχρι στιγμής φοράει το εθνόσημο της Ρόχα, έχοντας αγωνιστεί τρεις φορές στην Κ-18.

Από το 2013 ως το 2020 βρισκόταν κι ο ίδιος στα φυτώρια της Θέλτα, καθώς ζούσε με την οικογένειά του στην Ισπανία. Τον Δεκέμβριο του 2020, η Λίβερπουλ τον ενέταξε στο δυναμικό της ως παίκτη της Κ-18 και το περασμένο καλοκαίρι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα, παίζοντας στο φιλικό κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Μπανγκόκ.

Μέχρι τα 16 του χρόνια και τη στιγμή που μετακόμισε στο Νησί, αγωνιζόταν ως στόπερ. Στη Λίβερπουλ, τα χαρακτηριστικά του τον έχουν μετατρέψει σε εξάρι, στα πρότυπα του Φαμπίνιο. Υψηλόσωμος και «ελαφρύς», με άρτια τεχνική κατάρτιση, βαδίζει πλέον σε διαφορετικά χνάρια από αυτά της εφηβικής του ταυτότητας. Και η μοίρα συνωμοτεί ώστε να βρίσκεται πάντα εκεί που πρέπει.

Το παιχνίδι στο «Villa Park» επιφύλασσε και μια σπουδαία σύμπτωση. Ένα τρομερό story, που συνδέει τον Μπάιτσετιτς με τον Τιάγκο Αλκάνταρα και τους μπαμπάδες τους.

Συγκεκριμένα, 25 χρόνια πριν, ο Σρτζάν Μπάιτσετιτς και ο πατέρας του Τιάγκο, Μαζίνιο, αγωνίζονταν μαζί στη Θέλτα. Η ιστορία επαναλήφθηκε ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα και η αντίδραση του έμπειρου Τιάγκο στο γκολ του Μπάιτσετιτς ήταν χαρακτηριστική της χημείας που έχουν χτίσει.

Did you know..? 👀🔴



Thiago’s dad and Stefan Bajcetic’s dad played together for Celta Vigo back in 1997. Fast forward to today, and both Thiago and Bajcetic are both playing alongside each other. Some story this.



They both start in midfield today vs Man City? pic.twitter.com/eYgl1QjCOr