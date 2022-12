Ο Αρσέν Βενγκέρ επισκέφτηκε το «Emirates» για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Γουέστ Χαμ 4,5 χρόνια μετά την αποχώρηση του από το κλαμπ.

Ο Αρσέν Βενγκέρ επέστρεψε στο σπίτι του. Ο 73χρονος Αλσατός θρύλος της Άρσεναλ 4,5 χρόνια μετά από την αποχώρηση του από τον σύλλογο, το καλοκαίρι του 2018 επέστρεψε στο «Emirates» για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα με τη Γουέστ Χαμ για τη 17η αγωνιστική της Premier League.

O Βενγκέρ ήταν στον πάγκο των Κανονιέρηδων από το 1996 μέχρι το 2018 κοούτσαρε σε 1228 παιχνίδια, με απολογισμό 711 νίκες, 265 ισοπαλίες και 252 ήττες. 'Εβαλε την υπογραφή του στην εξέλιξη του κλαμπ και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, επτά FA Cup και ισάριθμα Super Cup. Aπό το 2019 μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής της FIFA για την παγκόσμια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Legendary former Arsenal manager Arsène Wenger back at the Emirates Stadium tonight for the first time since leaving the club in 2018.



Welcome home, boss! ❤️ #afc pic.twitter.com/WfvyyDcdTs