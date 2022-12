Τεν Χαγκ: «Ο Ρονάλντο είναι παρελθόν, κοιτάζουμε μπροστά»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, αναφέρθηκε... λακωνικά στο «διαζύγιο» της ομάδας του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις 22 Νοεμβρίου έλυσε τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος, με τις φήμες να τον θέλουν να βρίσκεται κοντά στην Αλ Νασρ αλλά να μην επιβεβαιώνονται.

O τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων, Έρικ Τεν Χαγκ, μίλησε στο κανάλι της ομάδας και σε ερώτηση για την αποχώρηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ ήταν ιδιαίτερα... λακωνικός και τόνισε πως η ομάδα του κοιτάει το μέλλον.

«Έφυγε και είναι παρελθόν. Τώρα κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε το μέλλον», ανέφερε ο Ολλανδός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

