Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Εξετάζουμε το ενδεχόμενο πώλησης του κλαμπ»

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε πως είναι υπό εξέταση το ενδεχόμενο να πωληθεί το κλαμπ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ακολούθησε μπαράζ δημοσιευμάτων πως η οικογένεια Γκλέιζερ προτίθεται να πουλήσει τις μετοχές του κλαμπ και λίγο αργότερα ήρθε μια... έμμεση επιβεβαίωση.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν πως η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει μια σειρά εναλλακτικών στρατηγικών για το μέλλον της ομάδας και η πώληση της ομάδας είναι μια επιλογή. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τα βρετανικά ρεπορτάζ οι Αμερικανοί μέχρι πρότινος αξίωναν 4,3 δις ευρώ.

