Η οικογένεια των Γκλέιζερς, ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εμφανίζεται, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, έτοιμη να ακούσει προσφορές για την εξαγορά του συλλόγου.

Μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ίσως σύντομα πουν ακόμα ένα «αντίο». Κι αυτό επειδή σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Sky, η περίφημη οικογένεια των Γκλέιζερς, ιδιοκτητών του συλλόγου, ετοιμάζεται να ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή της να εξετάσει προτάσεις επενδυτών για την εξαγορά ενός μέρους ή και ολόκληρου του συλλόγου.

Μάλιστα, πριν μερικές ημέρες, οι ιθύνοντες των Κόκκινων Διαβόλων έλαβαν συμβουλές από ομάδα τραπεζιτών σχετικά με τη διαδικασία πώλησης. Οι προθέσεις τους ενδέχεται να γίνουν επίσημες άμεσα. Οι Αμερικάνοι επενδυτές βρίσκονται στο τιμόνι του συλλόγου από το 2005, με το κοινό της Γιουνάιτεντ να έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διοίκησης της ομάδας ουκ ολίγες φορές.

