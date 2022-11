Νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Λίβερπουλ και μετά το 2025 που προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία υπέγραψε ο Κέρτις Τζόουνς, ο οποίος δήλωσε πανευτυχής που θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την ομάδα που υποστηρίζει από μικρό παιδί.

Για περισσότερα από 15 χρόνια θα κρατήσει η σχέση μεταξύ της Λίβερπουλ και του Κέρτις Τζόουνς, αφού ο Άγγλος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα επεκτείνει την παραμονή του στο Άνφιλντ και μετά το 2025 που θα ολοκληρωνώταν η συμφωνία που υπέγραψε το 2020. Ο 21χρονος χαφ εντάχθηκε στις ακαδημίες των Κόκκινων σε ηλικία 9 ετών το 2010 και μετρά ήδη 81 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, έχοντας σημειώσει και οκτώ γκολ.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Τζόουνς εμφανίστηκε πανευτυχής και διψασμένος για το μέλλον του με την κόκκινη φανέλα.

«Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο για την πίστη που έχουν δείξει στο πρόσωπό μου, για τις ευκαιρίες που μου έχουν δώσει. Προφανώς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και φυσικά δεν το σκέφτηκα καθόλου όταν μου έγινε η πρόταση. Είναι η ομάδα που υποστηρίζω όλη μου την ζωή, είμαι ένας Scouser οπότε δεν θα μπορούσα να νιώθω πιο ευτυχής και ανυπόμονος για το μέλλον», δήλωσε αμέσως μετά την επισημοποίηση του deal.

