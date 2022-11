O Ιβάν Τόνεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπρέντφορντ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς σκόραρε δις και μάλιστα το δεύτερο του ήταν στο 90+8', με το οποίο χάρισε μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Με μια τεράστια έκπληξη ξεκίνησε η 16η αγωνιστική της Premier League, καθώς η Μπρέντφορντ πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο «Έτιχαντ» με σκορ 2-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τις Μέλισσες ήταν ο Ιβάν Τόνεϊ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 16' και ήταν ο λυτρωτής για την ομάδα του στο 90+8'.

IVAN TONEY SCORES THE WINNING GOAL AGAINST MANCHESTER CITY IN STYLE 😳 pic.twitter.com/Rb083RNfKh