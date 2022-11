Κράξιμο στην Άρσεναλ για τις τιμές στα κυλικεία του Emirates: 24 ευρώ για ένα σάντουιτς

Οι φίλοι της Άρσεναλ είναι έντονα δυσαρεστημένοι για την ακρίβεια στα κυκλικεία του Emirates, με αφορμή μία ανάρτηση στο Twitter.

Μπορεί η Άρσεναλ να είναι πρώτη στην βαθμολογία της Premier League, ωστόσο οι φίλοι της, βρήκαν ένα εξωαγωνιστικό θέμα για να γκρινιάζουν. Αυτό λοιπόν αφορά τις τιμές στα κυλικεία του Emirates...

Βλέπετε, για τους Βρετανούς γενικότερα, στο... πρόγραμμα μαζί με το «πηγαίνω στο γήπεδο» είναι και το «τρώω κάτι από τις καντίνες και τα κυλικεία του γηπέδου στο ημίχρονο».

Μόνο που στην περίπτωση των «κανονιέριδων» οι τιμές που υπάρχουν σε αυτά της εντυπωσιακής έδρας τους, είναι πολύ υψηλές ακόμα και για τους Άγγλους.

Ένας φίλος της ομάδας λοιπόν ανέβασε φωτογραφία με ένα steak sandwich, το οποίο συνόδευσε με πατάτες, πληρώνοντας συνολικά 17+4,5 λίρες που αντιστοιχούν σε περίπου 24 ευρώ.

Αν και εμφανισιακά δείχνει πολύ ωραίο, οι περισσότεροι που σχολίασαν την ανάρτηση στάθηκαν στην τιμή του, πόσω μάλλον αν μαζί αγοραστεί και μία μπύρα. Κάτι που σε μία τίμια παμπ δεν θα κόστιζε πάνω από 15 λίρες...

@FootyScran steak sandwich at Arsenal. What do we think? pic.twitter.com/gnd4azocJB — Nick Thorpe (@nickthorpe888) November 5, 2022

«Πιθανότατα θα χρειαστεί να ξαναυποθηκεύσεις το σπίτι σου για να το αγοράσεις»

«Γνωρίζοντας τις τιμές της Άρσεναλ, θα έλεγα 100 λίρες»

«Ο αριθμός θα είναι τριψήφιος, αν αγοράσεις και μία μπύρα».

«Πρέπει να ξαναυποθηκεύσεις το σπίτι σου;»

«Οτιδήποτε κάτω από 75 λίρες είναι ΟΚ»

Probably gotta remortgage your house to buy it tho — Alex Aymes (@fplmandalorian) November 6, 2022

Knowing arsenal's prices, that's £100 please 😅 November 6, 2022