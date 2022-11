Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκινά για δεύτερο σερί παιχνίδι Premier League βασικός κι αυτή τη φορά, μάλιστα, ως αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άστον Βίλα, για πρώτη φορά στην εποχή Έρικ Τεν Χαγκ.

Οι σχέσεις Έρικ Τεν Χαγκ και Κριστιάνο Ρονάλντο εξομαλύνονται κάπως τις τελευταίες εβδομάδες και το πιο ξεκάθαρο σημάδι της πίστης του Ολλανδού τεχνικού στον CR7 ήρθε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αρχίζει βασικός το εκτός έδρας ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άστον Βίλα, δεύτερο σερί στο πρωτάθλημα και τέταρτο συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις και χρίζεται κάπτεν για πρώτη φορά στην εποχή του Τεν Χαγκ και μόλις για δεύτερη από το καλοκαίρι του 2021 όποτε και επέστρεψε στο κλαμπ.

Μαζί του στην επίθεση θα κάνει ντεμπούτο στην Premier League και ο μεγάλος θαυμαστής του, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος έγινε viral στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι του Europa League όταν σκόραρε και ζήτησε την άδεια του CR7 για να αντιγράψει τον νέο πανηγυρισμό του.

Cristiano Ronaldo captains Manchester United for the first time under Erik ten Hag 👏 pic.twitter.com/9huNDSG6JJ