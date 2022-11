Το συμβόλαιο του Νταβίντ Ντε Χέα με τη Γιουνάιτεντ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Ισπανό γκολκίπερ όμως να δείχνει διατεθειμένος να μειώσει το κασέ του ώστε να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα ήταν κομβικός για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ακόμη ένα παιχνίδι, στη νίκη των Κόκκινων Διαβόλων με 1-0 απέναντι στη Γουέστ Χαμ. Το τρέχον συμβόλαιο του Ισπανού λήγει τον Ιούνιο του 2023. Ο ίδιος όμως επιθυμεί να παραμείνει κάτοικος «Όλντ Τράφορντ» και τα επόμενα χρόνια και σύμφωνα με το αγγλικό Athletic, είναι πρόθυμος να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις προκειμένου να φτάσει σε συμφωνία με την ομάδα για την ανανέωσή του. Αυτή τη στιγμή εισπράττει περίπου 435.000 ευρώ την εβδομάδα.

Ο Τεν Χαγκ, κυρίως λόγω της σχετικής αδυναμίας του Ντε Χέα με την μπάλα στα πόδια, δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν αυτός είναι ο εκλεκτός του για τα γκολπόστ της Γιουνάιτεντ, δείχνει ανοιχτός πάντως στο να κρατήσει στο ρόστερ του τον βασικό αυτή τη στιγμή τερματοφύλακα του. «Είναι μόνο 31. Είναι υγιής. Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Έχει ήδη υπάρξει εντυπωσιακός και μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό και στο μέλλον» δήλωσε πρόσφατα ο Ολλανδός τεχνικός.

