Οι οπαδοί της Άρσεναλ προσπαθούν να γίνουν «ultras» και να βελτιώσουν την ατμόσφαιρα του Emirates, διχασμένη η κερκίδα

Οι οπαδοί της Άρσεναλ αναλαμβάνουν ρόλους των «ultras» σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ατμόσφαιρα στο Emirates Stadium αν και οι υποστηρικτές της ομάδας είναι διχασμένοι.

Η πρωτοπόρος της Premier League Άρσεναλ μετά από 12 αγώνες, με 10 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα είναι επιβλητική στην έδρα της κερδίζοντας κάθε εντός συμπεριλαμβανομένων και των ντέρμπι με την Τότεναμ και τη Λίβερπουλ. Μια αξιοσημείωτη διαφορά φέτος, ήταν η ατμόσφαιρα στο γήπεδο των «Gunners» με τους οπαδούς να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη των παικτών του Μικέλ Αρτέτα.

Στο παρελθόν υπήρχε ένα στοιχείο τοξικότητας στην κερκίδα της Άρσεναλ, με το AFTV να παίζει ρόλο σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται πως όλα βαίνουν καλώς με τους οπαδούς να έχουν δημιουργήσει μια πιο «θερμή» ατμόσφαιρα χάρη κυρίως στην ομάδα Ashburton Army, που βρίσκεται στο Block 25 του Clock End. Φορώντας τα ίδια μπλουζάκια, με οργανωμένα tifos και χτυπώντας ένα τύμπανο τραγουδούσαν δυνατά και περήφανα για όλο το παιχνίδι. Ακριβώς αυτό έκαναν και στο 5-0 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, με βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το συγκεκριμένο σημείο της κερκίδας.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο είναι πολύ ανάμεικτες, με κάποιους να χαιρετίζουν την ατμόσφαιρα και άλλους να μην είναι ιδιαίτερα θετική σε αυτή την εξέλιξη. Η ατμόσφαιρα της ομάδας του Λονδίνου έχει επικριθεί από τότε που μετακόμισε στο Emirates από το Χάιμπουρι το 2006, με τους οπαδούς να αγωνίζονται να ανακτήσουν τη μαγεία του παλιού τους γηπέδου.

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

Football fans: "Arsenal's atmosphere is one of the worst in England, something must change."



*Group of Arsenal fans make genuine change and make the Emirates one of the best grounds in England*



Football fans: "What a bunch of twats."



Keep doing what you doing @Block25AA 🔴⚪️ https://t.co/RfsM1970Ld