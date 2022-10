Ακόμα ένα ματς της Μπράιτον απέναντι σε ομάδα του Big-6, ακόμη ένα γκολ για τον Τροσάρ, που σκόραρε και κόντρα στην Τσέλσι, και βρίσκεται σε τρομερή φόρμα σκοραρίσματος απέναντι στους «μεγάλους» της Premier League.

«Το πρωί πριν από το ματς απέναντι στην Μπρέντφορντ, την Boxing Day του 2021, ρώτησα τον γιο μου πώς να πανηγυρίσω αν βάλω γκολ. Το σκέφτηκε λίγο και τελικά έβαλε τα χέρια του γύρω από τα μάτια του, σχηματίζοντας ένα ζευγάρι γυαλιά. Του υποσχέθηκα ότι θα το κάνω κι εγώ» ομολογεί ο Λεάντρο Τροσάρ αναφορικά με την έμπνευση πίσω από τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό. Αυτό, όμως που ίσως να μην είχε σκεφτεί το παιδάκι του Βέλγου άσου της Μπράιτον είναι το πόσες φορές θα δει τον πατέρα του να... φορά τα γυαλιά του απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας.

Ο Τροσάρ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, είναι πιο «καυτός» από ποτέ. Στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον απέναντι στην Τσέλσι, βρήκε δίχτυα για ακόμα μια φορά, ανοίγοντας το σκορ. Πήρε την πάσα από τον Μιτόμα, προσπέρασε τον Κέπα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ αυτό ήταν το όγδοο του 27χρονου στους τελευταίους οκτώ αγώνες απέναντι στο λεγόμενο Big-6, ματς στα οποία, μάλιστα, έχει μετρήσει και δύο ασίστ. Στο «Έμιρεϊτς», απέναντι στην Άρσεναλ τον Απρίλη του 2021 με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ράμστντεϊλ.

Μια εβδομάδα αργότερα και πάλι στο Βόρειο Λονδίνο, αυτή τη φορά απέναντι στην Τότεναμ, σκόραρε στις καθυστερήσεις με άψογη προσποίηση και τελείωμα με το εξωτερικό, ενώ πριν κλείσει η περυσινή σεζόν πέτυχε γκολ και στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Φέτος, το... ρόδι απέναντι στο Big-6 έσπασε με ένα αξέχαστο χατ-τρικ στο «Άνφιλντ» αντιμέτωπος με τη Λίβερπουλ, σκοράροντας και τα τρία γκολ του, μάλιστα, με το «κακό» του αριστερό και την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να βρει δίχτυα και στο «Έτιχαντ» κόντρα στη Σίτι με πολύ ωραίο δυνατό σουτ.

Σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια οι Γλάροι μετράνε πέντε νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες. Φαίνεται δηλαδή, πως ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός εξελίσσεται σε... μυστικό όπλο της Μπράιτον απέναντι στους «μεγάλους» της Premier League. Εντυπωσιακό είναι ακόμη, το γεγονός πως ο Βέλγος έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε αυτές τις αναμετρήσεις από κάθε θέση στην οποία έχει αγωνιστεί. Τόσο ο Πότερ όσο και ο Ντε Τζέρμπι τον έχουν χρησιμοποιήσει από επιτελικό μέσο, επιθετικό, μέχρι και αριστερό φουλ-μπακ. Αυτό όμως, δεν έχει επηρεάσει την... ξεχωριστή του σχέση με τα δίχτυα του Big-6.

Μια σχέση την οποία δεν έχει συνάψει το τελευταίο εξάμηνο. Συνολικά, στο πρωτάθλημα μετρά 13 γκολ και τρεις ασίστ σε 37 παιχνίδια απέναντι στους «μεγάλους». Φέτος, ο Βέλγος έχει ήδη σκοράρει επτά τέρματα και είναι έτοιμος να γράψει ιστορία με την Μπράιτον, αφού έχοντας 25 γκολ βρίσκεται μόλις δύο μακριά από το να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στην Premier League.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του Αγγλικού νότου λήγει το καλοκαίρι του 2024. Η δαιμονιώδης φόρμα του ωστόσο, ήδη έχει κάνει μεγάλες ομάδες, όπως την Τσέλσι, να τον γλυκοκοιτάζουν. Οι φίλοι των Γλάρων πάντως, σίγουρα θα θέλουν να δουν πολλές ακόμα φορές τον Τροσάρ να σκοράρει και να εμφανίζει τα...γυαλιά του.