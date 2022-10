Μεντί: «Είμαι σοκαρισμένος που με κατηγορούν για βιασμούς»

O Μπέντζαμιν Μεντί ενώπιον του δικαστηρίου εξέφρασε το σοκ του για τις κατηγορίες που τον θέλουν είναι κατά συρροή βιαστής και τόνισε πως ουδέποτε έχει κάνει κάτι με γυναίκα χωρίς συναίνεση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη του Μπέντζαμιν Μεντί. Ο ανενεργός μετά τη σύλληψή του διεθνής Γάλλος αριστερός μπακ της Μάντσεστερ Σίτι (δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο ως το 2023) δικάζεται για συνολικά οκτώ περιπτώσεις βιασμού, μία εξ αυτών αποσύρθηκε πλέον από το δικαστηριο του Τσέσαϊρ, καθώς και για μία περίπτωση απόπειρας βιασμού και μία σεξουαλική κακοποίηση, με θύματα έξι νεαρές γυναίκες.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι είχε συναινετική σεξουαλική επαφή με τις γυναίκες που τον κατηγορούν και ουδέποτε δεν εμπόδισε καμία από το να φύγει από το σπίτι του. Επιβεβαίωσε ότι η έπαυλή του είχε ένα δωμάτιο που κλειδώνει με κωδικό, αλλά διαβεβαίωσε ότι το δωμάτιο άνοιγε από μέσα και ότι οι γυναίκες «θα μπορούσαν να φύγουν ανά πάσα στιγμή».

«Είμαι σοκαρισμένος που κατηγορούμαι για βιασμό και ψευδή φυλάκιση. Το σεξ μεταξύ εμένα και (Γυναίκα Δύο) ήταν απολύτως συναινετικό. Δεν έκανα τίποτα για να την εμποδίσω να φύγει. Αυτή (η Γυναίκα Τέσσερα) είπε ότι ήθελε να με γνωρίσει καλύτερα και ότι θα ήθελε να είναι σε σχέση. Ξεκαθάρισα ότι δεν με ενδιέφερε μια σχέση και πήγα να φύγω. Με σταμάτησε και αρχίσαμε να φιλιόμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπέντζαμιν Μεντί .

"She (Woman Four) said she wanted to get to know me better and that she'd like to be in a relationship. I made it clear I was not interested in a relationship and went to leave.



She stopped me leaving and we began to kiss."



