Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ανέβασε βίντεο στα Social Media και έστειλε το μήνυμα του για τη μεγάλη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Λίβερπουλ στο «City Ground».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πηνηγύρισε τη δεύτερη της νίκη μετά την επιστροφή της στην Premier League, καθώς επικράτησε της Λιβέρπουλ εντός έδρας με 1-0 και έφτασε τους εννέα βαθμούς. Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ήταν στο «City Ground», παρακολούθησε από κοντά την μεγάλη νίκη των Reds κόντρα στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και ανέβασε βίντεο στο Twitter από τους πανηγυρισμούς μετά το παιχνίδι.

«Εξαιρετική απόδοση και εξωπραγματική υποστήριξη. Ας συνεχίσουμε έτσι», ήταν το μήνυμα του γιου του ισχυρού άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ και του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Brilliant performance and unreal support. Let’s keep going! #NFFC #BELIEVE pic.twitter.com/aMYlKGKxJI