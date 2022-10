Οι βλέψεις της Ραφαέλα Πιμέντα, μάνατζερ του Χάαλαντ, φαίνεται να είναι...ταπεινές, αφού προέβλεψε πως ο πελάτης της κάποια στιγμή θα μπορούσε να πάρει μεταγραφή αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις του στην Μάντσεστερ Σίτι και ήδη οι συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του είναι αρκετές. Στην τελευταία τέτοια πάντως, η ατζέντης του, Ραφαέλα Πιμέντα, το πήγε μερικά βήματα παραπέρα, προβλέποντας πως η αξία του Νορβηγού κάποια στιγμή θα φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Βραζιλιάνα δικηγόρος που είναι η νέα εκπρόσωπος του Νορβηγού σέντερ φορ μετά τον θάνατο του Μίνο Ραϊόλα ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Αν συνδυάσει κανείς την ποδοσφαιρική του αξία με την αξία της εικόνας του και τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει από τους χορηγούς τότε αυτή φτάνει σίγουρα το δισεκατομμύριο» και συνέχισε λέγοντας ότι «Είναι φυσιολογικό να συγκρίνεται ο Χάαλαντ με τον Μπαπέ, αλλά πιστεύω ότι ο Έρλινγκ θα είναι ο πρώτος που θα εξασφαλίσει μεταγραφή ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

🗣 "Erling Haaland will be the first player to achieve a transfer that will be around £1bn."



