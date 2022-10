Η Λίβερπουλ από την ασίστ του Τσιμίκα πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη, επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Γουέστ Χαμ και βρέθηκε στο -4 από την τετράδα. Γκέλα για την Τσέλσι.

Η Λίβερπουλ είναι ολοζώντανη στη μάχη του Champions League, επικράτησε 1-0 της Γουέστ Χαμ και πλησίασε στην τετράδα. Ο Τσιμίκας ήταν εξαιρετικός, ο Νούνιες αρχίζει να… δικαιώνει τον Κλοπ και οι Reds βρίσκουν ρυθμό. Μια νίκη από το 1964 κι έπειτα μετρούν στο Ανφιλντ οι Λονδρέζοι.

H Λίβερπουλ μπήκε δυνατά στο ματς, πήρε τον έλεγχο, πίεσε και στο 15ο λεπτό είχε την πρώτη φάση στο ματς, όμως το τρομερό βολέ του Νούνιες έβγαλε εντυπωσιακά ο Φαμπιάνσκι. Ο Τσιμίκας ήταν αρκετά δραστήριος και στο 22' έβαλε την υπογραφή του στο γκολ των Reds. Ο διεθνής μπακ βρήκε με υπέροχη μπαλιά τον Νούνιες και ο Ουρουγουανός με κεφαλιά πέτυχε το 4ο γκολ του στη σεζόν. Παράλληλα, αυτή ήταν η 5η ασίστ του «Τσίμι» και μόνο ο Ντε Μπρόινε έχει περισσότερες στη χρονιά (11) από όλους τους παίκτες της Premier League.

