Οι θέσεις στις οποίες έπαιξε στην καριέρα του ο Τζέιμς Μίλνερ και το ποσοστό των αγωνιστικών λεπτών που πέρασε στην κάθεμία.

Αν για κάτι είναι γνωστός ο Τζέιμς Μίλνερ, αυτό είναι η προσαρμοστικότητά του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι διάφοροι προπονητές που είχε, ζήτησαν από κείνον να υπηρετήσει περισσότερους διαφορετικούς ρόλους απ' ότι κάνει συνήθως ένας ποδοσφαιριστής.

Αυτή του η ικανότητά του ήταν που τον βοήθησε να επιβιώσει για τόσα χρόνια στο τοπ επίπεδο, αφού πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο χαρακτηριστικό στο βαθμό που το υπηρετεί ο Μίλνερ. Η πιο μεγάλη προσωπική επιτυχία για τον 36χρονο Άγγλο κεντρικό μέσο είναι πως στηρίχτηκε πάνω σ' αυτό τον ρόλο του «πολυεργαλείου» που μπορούσε να παρέχει και κατάφερε να κάνει καριέρα καλύτερα απ' ότι θα έκανε βάση του ταλέντου του.

Προς Θεού, κανείς δεν λέει πως ο Μίλνερ δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, απλώς πως ο κυρίαρχος λόγος που έφτασε εκεί που έφτασε δεν είναι το ταλέντο του, αλλά η δουλειά του και η ευελιξία του στον τρόπο που αγωνίζεται.

Για του λόγου το αληθές η Opta έκανε μία εξαιρετική γραφική απεικόνιση σχετικά με το πόσα αγωνιστικά λεπτά έχει αγωνιστεί ο Τζέιμς Μίλνερ σε κάθε θέση που του ζήτησε ο εκάστοτε προπονητής του από τη σεζόν 2008-2009 στην Premier League.

Συνολικά σ' αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί 27.083 λεπτά και εννιά διαφορετικές θέσεις (!!). Στην απεικόνιση αυτή φαίνονται μόνο οι θέσεις στις οποίες ο Άγγλος έχει ξοδέψει ποσοστό ίσο ή περισσσότερο με το 1% του συνολικού του αγωνιστικού χρόνου.

Κορυφαία του θέση είναι αυτή του κεντρικού μέσου, που είναι και η βασική του, στην οποία έχει περάσει το 35% της καριέρας του. Έπειτα, ακολουθεί αυτή του δεξιού εσωτερικού μέσου, όπου έχει αγωνιστεί το 22% του αγωνιστικού χρόνου του και η μόνη ακόμα διψήφια είναι εκείνη του αριστερού μπακ (13%), παρ' ότι είναι δεξιπόδαρος.

Ο Τζέιμς Μίλνερ έχει ακόμη αγωνιστεί ως δεξιός εξτρέμ (8%), δεξιός μπακ (6%), αριστερός εξτρέμ (5%), αριστερός εσωτερικός μέσος (5%), αμυντικός μέσος (4%), αλλά και, άκουσον άκουσον, ως σέντερ φορ (1%).

𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗹𝗲

/ˈvəːsətʌɪl/



1. able to adapt or be adapted to many different functions or activities.



2. James Milner pic.twitter.com/dj3nkzUSaH