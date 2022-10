Στην 20η θέση στη λίστα της Χρυσής Μπάλας «πλασαρίστηκε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τερμάτισε εκτός δεκάδας για πρώτη φορά από το 2006!

Στο πρώτο άκουσμα της είδησης φαίνεται πως κάτι πάει... στραβά! Εδώ και με 15ετία άλλωστε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μας έχει συνηθίσει να βρίσκεται τουλάχιστον στην πρώτη δεκάδα της Χρυσής Μπάλας, η οποία την προηγούμενη δεκαετία μετατράπηκε σε μια προσωπική του «μάχη» απέναντι στον Λιονέλ Μέσι.

Ο καιρός ωστόσο περνάει και ορισμένα... θέσφατα του παρελθόντος χάνονται μαζί του. Έτσι συνέβη και με τον Πορτογάλο, ο οποίος τερμάτισε στην 20η θέση στη λίστα της Χρυσής Μπάλας για το 2022, 14 θέσεις πίσω δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα 24 γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη σεζόν 2021/2022 δεν ήταν αρκετά για να του χαρίσουν ένα καλύτερο πλασάρισμα στην τελική κατάταξη του «France Football», με τον 37χρονο να τερματίζει εκτός δεκάδας για πρώτη φορά από το 2006!

Υπενθυμίζεται πως την ίδια ώρα ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στην τελική 30αδα της Χρυσής Μπάλας λόγω και της μέτριας σεζόν που διένυσε - για τα δεδομένα του - στο Παρίσι με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

