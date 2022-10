Ο Μέισον Γκρίνγουντ έσπασε τους περιοριστικούς του όρους, καθώς ήρθε σε επικοινωνία με την πρώην σύντροφο του και θα παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/10) ο Μέισον Γκρίνγουντ. Ο 21χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ο 21χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φερόταν πως παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα του και επικοινώνησε τις προηγούμενες ώρες με την πρώην κοπέλα του, η οποία τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και βιασμό και συνελήφθη εκ νέου, το πρωί του Σαββάτου (15/10) στην έπαυλη του.

Ο δικαστής έκρινε πως πράγματι ο Γκρίνγουντ έσπασε τους περιοριστικούς του όρους και συνεπώς θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, όταν και θα βρεθεί ξανά στο δικαστήριο για να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Η εισαγγελία του Ηνωμένου Βασιλείου με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε πως ο νεαρός κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, σωματική επίθεση και καταναγκαστική συμπεριφορά με θύμα την Χάριετ Ρόμπσον.

Mason Greenwood has been remanded in custody after a district judge found he had breached bail conditions over allegations of attempted rape and other offences.



