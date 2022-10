Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Ηνωμένου Βασιλείου ο Μέισον Γκρίνγκουντ κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και σωματική επίθεση. Ο νεαρός επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστηρίου την ερχόμενη Δευτέρα (17/10).

O Μέισον Γκρίνγουντ συνελήφθη εκ νέου, το πρωί του Σαββάτου (15/10) στην έπαυλη του. Ο 21χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα του και επικοινώνησε τις προηγούμενες ώρες με την πρώην κοπέλα του, η οποία τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και βιασμό.

Mason Greenwood has been charged with attempted rape, engaging in controlling and coercive behaviour, and assault occasioning actual bodily harm pic.twitter.com/pp3zDN5qk7 — B/R Football (@brfootball) October 15, 2022

Η εισαγγελία του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαίωσε τις κατηγορίες κατά του Γκρίνγουντ για απόπειρα βιασμού, σωματική επίθεση και καταναγκαστική συμπεριφορά με θύμα την Χάριετ Ρόμπσον. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστηρίου την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου.

BREAKING | Man Utd footballer Mason Greenwood has been charged with attempted rape, engaging in controlling and coercive behaviour, and assault occasioning actual bodily harm, the Crown Prosecution Service said.



Statement below: pic.twitter.com/xLp5BoLD8A October 15, 2022

Ο Γκρίνγουντ παραμένει ανενεργός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την πρώτη στιγμή που βγήκαν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες της κοπέλας του, αλλά πληρώνεται κανονικά τον μισθό του, της τάξης των 350 χιλιάδων ευρώ τον μήνα. O Βρετανός επιθετικός έχει συμβόλαιο με τους Κόκκινους Διαβόλους μέχρι το 2025.