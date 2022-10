Αν υπήρχε βραβείο για τον κορυφαίο εκτελεστή πέναλτι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Ιβάν Τόνεϊ θα ήταν το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση, καθώς μετρά 22 σερί εύστοχα χτυπήματα (τα 20 με την Μπρέντφορντ) και συνολικά 25 σε 26 απόπειρες στην καριέρα του!

«Κρύο αίμα», ένστικτο, τεχνική. Το τρίπτυχο της επιτυχίας που έχει γίνει συνώνυμο του Ιβάν Τόνεϊ από την άσπρη βούλα.

Ο διεθνής Άγγλος στράικερ της Μπρέντφορντ είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους καλύτερους και πιο συνεπείς εκτελεστές πέναλτι στον πλανήτη, κάτι που απέδειξε για άλλη μια φορά στο παιχνίδι απέναντι στην Μπράιτον, διευρύνοντας τον εντυπωσιακό λογαριασμό του από τα έντεκα βήματα.

Συγκεκριμένα, με το εύστοχό του χτύπημα για το 2-0 των Μελισσών, συμπλήρωσε το 20/20 στα πέναλτι ως παίκτης της Μπρέντφορντ και έφτασε τα 22 διαδοχικά με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Την τελευταία φορά που ο Τόνεϊ δεν κατάφερε να σκοράρει μέσω της εσχάτης των ποινών, το ημερολόγιο έδειχνε Οκτώβριο 2018, δηλαδή τέσσερα ολόκληρα χρόνια πίσω.

Τελευταία και... μοναδική, αφού συνολικά στην καριέρα του στα αγγλικά γήπεδα μετράει 25 εύστοχες προσπάθειες σε σύνολο 26 εκτελέσεων με τις φανέλες των Πιτέρμπορο, Σριούσμπερι και Μπρέντφορντ σε League One, Championship και Premier League!

Για να έχει βρει κάποιος δίχτυα σε 22 σερί απόπειρες από την άσπρη βούλα, προφανώς δεν μιλάμε για... τύχη. Κάτι κάνει πολύ καλά. Και ο Ιβάν Τόνεϊ έχει υιοθετήσει τη δική του ρουτίνα για να χαρίζει πάντα το γκολ στην ομάδα του όταν εκείνη κερδίζει πέναλτι.

O Άγγλος στράικερ ενεργεί μεθοδικά σε κάθε εκτέλεση. Μάλιστα, η μέθοδός του προϋποθέτει και τη συμμετοχή των συμπαικτών του.

Μετά το χαμένο πέναλτι με την Πιτέρμπορο το 2018, ο Τόνεϊ έφτιαξε το δικό του σύστημα με το που πήρε μεταγραφή στην Μπρέντφορντ. Πρώτο κοινό σημείο σε όλες τις εκτελέσεις του με τις Μέλισσες είναι ότι οι συμπαίκτες του σπεύδουν πίσω από την άσπρη βούλα για να τον κρατήσουν μακριά από τους αντιπάλους και οποιαδήποτε mind-games επιχειρήσουν για να τον αποσυγκεντρώσουν.

Από τη στιγμή που στήνει την μπάλα, στρέφει το βλέμμα του προς την εστία και αποκτά πλήρη αυτοέλεγχο, περιμένοντας το σφύριγμα του διαιτητή. Όταν ο διαιτητής σφυρίξει, όμως, δεν τρέχει κατευθείαν προς την μπάλα, αλλά περιμένει πάντα έξι δευτερόλεπτα, κρατώντας έτσι τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε εγρήγορση.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο πίσω από την επιτυχία των εκτελέσεών του συναντάται την ώρα που παίρνει τα βήματα για να εκτελέσει. Το κάνει δίχως να τρέχει, με σταθερά βήματα που του επιτρέπουν να παρακολουθεί κάθε κίνηση του τερματοφύλακα και στο φινάλε, ουσιαστικά ο τερματοφύλακας αναλόγως με το προς τα πού κινείται, τον οδηγεί να εκτελέσει στην αντίθετη γωνία!

Αναλυτικά ο χρόνος που έχει χρειαστεί για να εκτελέσει μετά το σφύριγμα του διαιτητή:

This pause before his run-up is clearly a deliberate strategy & something he started doing when arriving in Brentford in 2020.



For a period after that, he was quicker, before he slowed down with the playoff penalties in 2021. Since then, he has progressively taken more time.

4/6 pic.twitter.com/fgO0WHLG79