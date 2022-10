Ο Χάρι Κέιν ανακοίνωσε σήμερα μέσω των social media του πως ξεκίνησε η λειτουργία του ιδρύματός του με στόχο να αφυπνίσει τον κόσμο για τα θέματα ψυχικής υγείας.

Ο επιθετικός της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας με μία ανάρτηση στα social media του γνωστοποίησε την έναρξη της λειτουργίας του ιδρύματός του με όνομα «Harry Kane Foundation» το οποίο ξεκινά σήμερα, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας για την ψυχική υγεία, ένα ταξίδι στο οποίο θα προσπαθήσει να κάνει μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων να δώσει πολύ περισσότερη σημασία στα θέματα που αφορούν αυτή.

«Θέλω να μάθουμε περισσότερα, να γίνουν πιο κανονικές οι συζητήσεις για τα θέματα ψυχικής υγείας, να προμοτάρουμε θετικές συνήθειες που υποστηρίζουν την καλή πνευματική διαβίωση και να διώξουμε το στίγμα γύρω από το θέμα. Θα χρησιμοποιήσω το προφίλ μου για να ενθαρρύνω άλλους να προσέξουν την πνευματική τους υγεία, να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γνωρίζουν πως είναι εντάξει να ζητήσουν βοήθεια».

I'm very proud to launch the Harry Kane Foundation - it marks the start of a journey for me as my Foundation aims to transform a generation’s thinking about mental health. pic.twitter.com/oZzNcviyp3