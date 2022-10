O Tιάγκο ανέτρεψε τον Ζεσούς μέσα στην περιοχή και ο Σάκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 3-2 για την Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ.

Τρίτη φορά στο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ που οι Κανονιέρηδες πήραν προβάδισμα στο σκορ. Στο 73ο λεπτό σε διεκδίκηση της μπάλας στην περιοχή των φιλοξενούμενων ο Τιάγκο ανέτρεψε τον Ζέσους και ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μπουκαγιό Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, ο Άλισον έπεσε σωστά, όμως δεν κατάφερε να αποκρούσει και ο Άγγλος εξτρέμ έκανε το 3-2.

SAKA GIVES ARSENAL THE LEAD FROM THE SPOT! (3-2) #ARSLIV pic.twitter.com/9650H9Paap