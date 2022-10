Η επικίνδυνα αυξανόμενη στάθμη της θάλασσας σε συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο το ποδόσφαιρο στη Αγγλία κι όπως προκύπτει μέσα από το ντοκιμαντέρ του «Sky Sports», το ένα τέταρτο των γηπέδων στις τέσσερις Λίγκες ενδέχεται να βρίσκονται κάτω από το νερό μέχρι το 2050.

Οι ανθρώπινες διεργασίες έχουν ωθήσει στα άκρα τις περιβαλλοντικές συνθήκες του πλανήτη και οι επιπτώσεις προμηνύονται ιδιαίτερα επιζήμιες τις επόμενες δεκαετίες σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Το «καμπανάκι» έχει ηχήσει ήδη σε χώρες που η κλιματική αλλαγή ήδη προκαλεί κοσμοϊστορικά φαινόμενα, όπως στη Γερμανία με τις φονικές, πρωτοφανείς πλυμμήρες του 2021 και στην Αγγλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε θερμοκρασία ρεκόρ το περασμένο καλοκαίρι άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Και σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο στο Νησί, το «Sky Sports» μέσα από το νέο του ντοκιμαντέρ «Ο πιο δύσκολος αντίπαλος του ποδοσφαίρου», αποκαλύπτει μια σοκαριστική διαπίστωση, καθώς το ένα τέταρτο των γηπέδων στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες αναμένεται να βρίσκεται μερικώς κάτω από τη στάθμη της θάλασσας σε λιγότερο από 30 χρόνια!

Όπως προειδοποιεί ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός, Ντέιβιντ Γκόλντμπλατ, στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί την Κυριακή (9/10), οι υπερβολικές θερμοκρασίες θα οδηγήσουν σε μεγάλες πλημμύρες, οι οποίες σε βάθος χρόνου θα συνιστούν αύξηση της στάθμης κατά 1,5 μέτρο, συνθήκη απαγορευτική για οποιαδήποτε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

«Στην Αγγλία, αυτό το φαινόμενο θα είναι πολύ σοβαρό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, περίπου το ένα τέταρτο των γηπέδων των 92 ομάδων που παίζουν στις επαγγελματικές κατηγορίες απειλούνται με ετήσιες πλημμύρες ή ακόμα και με το να ''βουλιάξουν'' ως το 2050».

Ο κώδωνας του κινδύνου χτυπά κυρίως για τα γήπεδα που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως το «St. Mary's» της Σαουθάμπτον, αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τον Γκόλντμπλατ, θα κινδυνεύσουν και γήπεδα του Λονδίνου, όπως το «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι, το «Craven Cottage» της Φούλαμ και το «London Stadium» στο οποίο αγωνίζεται η Γουέστ Χαμ.



