Ήδη έχει σκοράρει περισσότερα τέρματα από 13 ομάδες της Premier League. Ποια ακόμα ρεκόρ ισοφάρισε με το γκολ του απέναντι στη Σάουθαμπτον;

Ο Χάαλαντ σκόραρε και στη νίκη της Σίτυ απέναντι στη Σάουθαμπτον. Η είδηση βέβαια είναι ότι κατάφερε να το κάνει μόνο...μια φορά. Το γκολ αυτό ήταν το 15ο του στην Premier League και έγινε η αφορμή του ποδοσφαιρικού κόσμου να...τρίψει και πάλι τα μάτια του με τον Νορβηγό.

Η αιχμή του δόρατος της «μηχανής» του Πεπ, πλέον έχει πετύχει περισσότερα γκολ όχι από μία, όχι από δύο, αλλά από 13 ομάδες στην κατηγορία, πάνω από τις μισές δηλαδή. Επίσης, ο 22χρονος επιθετικός ήδη έφτασε τον αριθμό τερμάτων του περυσινού πρώτου σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα, Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενώ έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας που βρίσκει δίχτυα σε επτά σερί αναμετρήσεις Premier League, μετά τον Κουν Αγκουέρο.

