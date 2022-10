Ο Ντε Μπρόινε «μοίρασε», ο Φόντεν σκόραρε απέναντι στη Σάουθαμπτον και ο Βέλγος έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτυ στην Premier League.

Αυτό που φάνταζε αναπόφευκτο είναι πλέον γεγονός! Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε «σέρβιρε» το γκολ του Φόντεν απέναντι στη Σάουθαμπτον και έγινε πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην Premier League για την Μάντσεστερ Σίτι. Η συγκεκριμένη ήταν η 94η του Βέλγου «μαέστρου» στο πρωτάθλημα, ο οποίος πλέον άφησε πίσω του στη σχετική λίστα τον θρύλο των Πολιτών, Νταβίντ Σίλβα.

Kevin De Bruyne has now assisted more PL goals for Manchester City than any other player



