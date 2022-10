Η Έβερτον ψάχνει χορηγό για την ονοματοδοσία του υπό κατασκευή νέου γηπέδου της και η ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου «Stripchat» φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση-μαμούθ ύψους 200 εκατ. ευρώ, ώστε το νέο σπίτι των Ζαχαρωτών να λέγεται «Stripchat Sustainability Stadium».

Η εποχή του «Γκούντισον Παρκ» φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος της για την Έβερτον, καθώς μετά από 132 χρόνια η ιστορική έδρα των Τόφιζ αναμένεται να δώσει τη σκυτάλη στο νέο γήπεδο που βρίσκεται υπό κατασκευή από τον Αύγουστο στο 2021 στην περιοχή του Bramley-Moore Dock. Το επερχόμενο «σπίτι» των Ζαχαρωτών θα έχει χωρητικότητα 58.888 θέσεων και ο στόχος είναι να ανοίξει τις πύλες του το 2024, με το συνολικό κόστος ανέγερσης να υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, λοιπόν, ψάχνει τρόπους για να κερδίσει πίσω μεγάλο μέρος των εξόδων και βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση χορηγού για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Κι όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, έτοιμη να καταθέσει πρόταση-μαμούθ είναι η αμερικανική ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, «Stripchat».

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για το project, αναφέροντας πως έχει ήδη στείλει την προσφορά της στη διοίκηση των Ζαχαρωτών, η οποία θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα δεκαετίας, δηλαδή από 20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο ως το 2034. Προτεινόμενο όνομα, μάλιστα, δίνει το «Stripchat Sustainability Stadium»

Ως μέρος της συμφωνίας, η Stripchat δεσμεύεται πως θα περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα και θα φιλοξενεί φιλανθρωπικά event σχετικά με το θέμα της εταιρείας, όπως ημερίδες με θέμα τη σεξουαλική υγεία και άλλα προγράμματα στήριξης των ενηλίκων.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Έβερτον διέψευσε πως έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση και χαρακτήρισε ''αβέβαιο'' να συνεργαστεί με την εν λόγω εταιρεία, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν προσπάθησε κι άλλες φορές να εισχωρήσει στη σφαίρα του ποδοσφαίρου, έχοντας προσεγγίσει την Ίντερ για χορηγία της φανέλας της αλλά και την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021 για δικαιώματα streaming με αντάλλαγμα το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολλαρίων ώστε να μπορέσει να κρατήσει τον Λιονέλ Μέσι στο κλαμπ!



This would break the internet... 😂 pic.twitter.com/WULvKOK4ji