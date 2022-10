Νιουκάστλ: Ενας χρόνος ηρεμίας και ονείρων!

Πριν ένα χρόνο άλλαξε η μοίρα της Νιουκάστλ, πριν ένα έτος οι «Καρακάξες» άρχισαν τα όνειρα τίτλου. Ολα όσα έχουν γίνει σε 365 ημέρες μαρτυρούν πως υπάρχει πλάνο!

Η Αμάντα Στέιβλι έβγαινε από το ξενοδοχείο «Jesmond Dene House» έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Νιουκάστλ, αξίας 305 εκατομμυρίων λιρών. Έπειτα από μια παρατεταμένη εξαγορά που διήρκεσε τέσσερα χρόνια, ο Μάικ Άσλεϊ αποχωρούσε και το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) έπαιρνε στα χέρια του το 80% των μετοχών του συλλόγου.

Την ώρα που οι οπαδοί του συλλόγου γιόρταζαν την ωραιότερη μέρα των τελευταίων ετών, η Αμάντα Στέιβλι μιλούσε για το παράδειγμα της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Σίτι. Ο κρατικός πλούτος της PIF υπολογίστηκε σε 700 δισεκατομμύρια λίρες. Εκείνη τη μέρα, η γυναίκα που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου τηλεφωνούσε στον Στιβ Μπρους για να του ανακοινώσει την απόλυση, με τον Έντι Χάου να τον διαδέχεται, μιας και ο Ουνάι Έμερι είχε αρνηθεί την πρόταση.

Αυτό που συνέβη στη διάρκεια των 12 μηνών που ακολούθησαν χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους που είναι κοντά στο σύλλογο ως «ανεμοστρόβιλος».

Μόνο τρεις παίκτες της Νιούκαστλ που βρέθηκαν στην ενδεκάδα εναντίον της Τότεναμ στις 17 Οκτωβρίου στο πρώτο παιχνίδι της νέας ιδιοκτησίας συμπεριλήφθηκαν στο πιο πρόσφατο, κόντρα στη Φούλαμ.

«Εξέλιξη όχι επανάσταση» είναι το μότο του Χάου, αλλά οκτώ νέοι παίκτες ήρθαν έναντι 215 εκατ. λιρών στις δύο μεταγραφικές περιόδους που ακολούθησαν, περισσότερα από όσα είχαν δαπανηθεί στις προηγούμενες εννέα (!) μαζί υπό τον Άσλεϊ. Το προσωπικό είχε την πρώτη του αύξηση μισθού - για κάποιους την πρώτη μετά από μια δεκαετία - περίπου 25%. Διευκολύνσεις σε οπαδούς, παίκτες των Ακαδημιών, κάλυψη της διοίκησης μέχρι και στις μετακινήσεις. Ο σύλλογος έδωσε 10.000 εισιτήρια διαρκείας το 2019. Τώρα πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να καλύψουν 70.000 θέσεις σε μια ημέρα αγώνα, αν και ακόμα δεν υπάρχει σχέδιο να φύγει από το St James' Park.

Μια τεράστια μηχανή με πολλούς τροχούς βρίσκεται πλέον στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ. Η κατασκευή αυτή συνεχώς στρώνει το χορτάρι των προπονητικών γηπέδων, ώστε να προσομοιώνει με ακρίβεια την επιφάνεια του St James's Park. Μόνο για αυτόν τον σκοπό έχουν ήδη δοθεί περίπου 2 εκατομμύρια λίρες.

Ένα drone πετάει πάνω από το γήπεδο την ώρα της προπόνησης, καταγράφοντας τις κινήσεις των παικτών έτσι ώστε να αναλυθούν άμεσα. Την ίδια ώρα, οι εγκαταστάσεις του κέντρου ανακαινίζονται με καινούρια πισίνα υδροθεραπείας, νέο γυμναστήριο και χώρο κοινωνικοποίησης, όλα προσωρινές λύσεις μέχρι ο σύλλογος να έχει ένα νέο πραγματικά άξιο της Premier Lague προπονητικό κέντρο, όπως αυτό της Τότεναμ ή της Λέστερ.

Η διαδικασία αυτή θα πάρει από τρία μέχρι χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Ο Χάου υποστηρίζει ότι ο σύλλογος έχει πάρει το μάθημα του μετά την πώληση του 22χρονου τότε Τόνεϊ στην Πιτέρμπορο έναντι 650.000 λιρών. «Θα ήθελα να πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε τώρα» αλλά η Νιουκάστλ ήδη έχασε τον Μπόμπι Κλαρκ, γιο του Λι Κλαρκ, ο οποίος ήδη έχει κάνει το ντεμπούτο του στο Άνφιλντ.

Το να αναποδογυρίσει η ροή των ταλέντων είναι ένα προτεραιότητα για τον Χάου και τον Νταν Άσουορθ, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας που ήρθε από την Μπράιτον. Η Νιούκαστλ ξόδεψε 300.000 λίρες και υπέγραψε τον 18χρονο διεθνή Αυστραλό Γκαράνγκ Κουόλ, παρά τον ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα. Προσέθεσε επίσης τον 17χρονο αμυντικό Τσάρλι ΜακΆρθουρ από την Κιλμάρνοκ και ενδιαφέρονται για τον ταλαντούχο 15χρονο Κρις Ριγκ της Σάντερλαντ, που είναι φίλος της Νιουκάστλ, όπως και τον 16χρονο Λένον Μίλερ της Σάντερλαντ.

Η ακαδημία είναι κάτι στο οποίο επενδύουμε και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε και στο μέλλον λέει ο Χάου. «Όχι μόνο χρήματα και ενέργεια. Ο πυρήνας της πρέπει να αποτελείται από παίκτες της περιοχής». Η ομάδα προσεκτικά έχει βάλει στην άκρη το αγκάθι του θέματος της ιδιοκτησίας της. Έχουν γίνει ήδη δύο προπονητικά ταξίδια στην Τζέντα και θα γίνει ακόμη ένα όταν η ομάδα του Χάου θα περάσει μια εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Η τρίτη εμφάνιση της Νιούκαστλ, στα χρώματα της Σαουδικής Αραβίας, προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Χάου αρνήθηκε να αναφερθεί στην ιδιοκτησία. «Το να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου σε όλες τις πτυχές του κόσμου είναι θετικό» λέει. «Αυτό ξέρω και για αυτό θα μιλήσω» καταλήγει.

"We've worked as a family, we've worked as a team. Everyone is rowing in the same direction which is wonderful to watch."



Amanda Staveley and @ghodoussi sit down to speak with NUFC TV - one year on from the takeover.



pic.twitter.com/Fog2sKUGQV