Χαμός επικράτησε στο φιλικό της Γουλβς με την Κόμο όταν ο Ντάνιελ Ποντένσε γρονθοκόπησε αντίπαλο του μετά από ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Κορεάτης συμπαίκτης του, Χουάνγκ Χι-Τσαν!

Την κόκκινη κάρτα αντίκρισε ο Ντάνιελ Ποντένσε στο φιλικό παιχνίδι της Γουλβς με την Κόμο. Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού αποβλήθηκε στη φιλική αναμέτρηση λόγω ενός περιστατικού στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής.

Ο Πορτογάλος γρονθοκόπησε έναν αντίπαλο του, όταν εκείνος επιτέθηκε ρατσιστικά στον επιθετικό της Γουλβς, Χουάνγκ Χι-Τσαν! Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Ποντένσε θέλησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του, με αποτέλεσμα να επιτίθεται στον ποδοσφαιριστή της ιταλικής ομάδας.

Οι άνθρωποι της Γουλβς ρώτησαν τον Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή για το ενδεχόμενο της διακοπής του αγώνα, με τον επιθετικό των «λύκων» ωστόσο να δίνει αρνητική απάντηση.

Num amigável entre Wolves e Como, o avançado Hwang Hee-chan foi vítima de alegado racismo por parte de um defesa dos italianos e Podence foi expulso após dar um soco no tal defesa. (via @NathanJudah ) pic.twitter.com/7bsZEvxhtQ

Gary O'Neil addresses the incident that overshadowed our first pre-season training game.



🗣️🎥 pic.twitter.com/YCz5sGduyM