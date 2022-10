Απογοητευμένοι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγαν από το «Έτιχαντ» μετά το τέταρτο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι, πριν καν την ανάπαυλα του ντέρμπι.

Εφιαλτικό ήταν το πρώτο ημίχρονο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ στην ανάπαυλα έχανε με 4-0. Οι εξοργισμένοι και απογοητευμένοι οπαδοί των Κόκκινων Διαβόλων εξέδρασαν τη δυσαρέσκεια τους και έφυγαν από τις εξέδρες του «Έτιχαντ» πριν καν την ανάπαυλα του αγώνα.

Manchester United fans have seen enough at the Etihad 👋#MCIMUN pic.twitter.com/DoHb8jB7j0