Ο Κώστας Τσιμίκας διατηρεί τη θέση του βασικού αριστερού μπακ της Λίβερπουλ για το ματς με τη Μπράιτον εν μέσω της απουσίας του Άντι Ρόμπερτσον.

Για δεύτερο σερί παιχνίδι πρωταθλήματος και τρίτο στα τελευταία τέσσερα ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ο Κώστας Τσιμίκας παίρνει φανέλα βασικού στη Λίβερπουλ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε τον Έλληνα μπακ στο αρχικό σχήμα για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπράιτον, την ώρα που ο Άντι Ρόμπερτσον παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Δείτε την ενδεκάδα των Reds:

Team news 📋



How we line-up for #LIVBHA this afternoon 🔴