Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς ότι ο διεθνής Άγγλος αμυντικός Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ εκτίθεται στα αμυντικά του καθήκοντα αναλύοντας τον τρόπο που αναπτύσσονται οι «reds».

Ο Αλεξάντερ Άρνολντ δεν κλήθηκε από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην αποστολή της Αγγλίας για τα τελευταία παιχνίδια της στο Nations League, κι η θέση του για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο τίθεται εν αμφιβόλω. Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, ρωτήθηκε για αυτό ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπράιτον και απάντησε: «Η ειλικρινής μου γνώμη θα δημιουργούσε πρωτοσέλιδα».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός προπονητής συνέχει, εξηγώντας πώς ακριβώς παίζει η Λίβερπουλ και πώς ταιριάζει ο διεθνής φουλ- μπακ σε αυτό. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ και ο αριστερός μπακ Άντι Ρόμπερτσον οδηγούν μπροστά τους «reds» και αποτελούν βασικό κομμάτι της επίθεσης της ομάδας. Και οι δύο παίκτες είναι σημαντικοί για το παιχνίδι υψηλής πίεσης του Γερμανού τεχνικού.

«Ο τρόπος που παίζουμε, για παράδειγμα, αν δεν είσαι ειδικός στο ποδόσφαιρο, αν κάνουμε high press, πολύ συχνά, όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά ο Τρεντ βγαίνει πιο μπροστά από τους τρεις της άμυνας, οπότε σημαίνει πως σε κατάσταση υψηλής πίεσης είναι αυτός που βγαίνει μπροστά και αυτός είναι ο τρόπος που παίζουμε ποδόσφαιρο. Τώρα μπορείτε να πείτε, "Ναι, τότε αμυνθείτε καλύτερα". Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.

Επομένως, αν θέλεις high press, χρειάζεσαι παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς, βάζουμε έναν επιθετικό με διευρυμένο ρόλο για να καλύψει αυτή την περιοχή και τη μεσαία γραμμή λίγο ψηλότερα, ή καλύπτουμε την τελευταία γραμμή με τρεις παίκτες, συν τον Φαμπίνιο ή όποιον παίζει στο "6"».

Μια κοινή κριτική στον Αλεξάντερ Άρνολντ είναι η έλλειψη επίγνωσης θέσης. Ο 23χρονος κατηγορείται ότι αφήνει συχνά κενά στην πλάτη και ο δεξιός σέντερ μπακ πρέπει να τον καλύψει. Ο Κλοπ ισχυρίζεται ότι αυτό αποτελεί «ρίσκο» της τακτικής του και ο Αλεξάντερ-Άρνολντ ακολουθεί μόνο τις οδηγίες του!

«Λοιπόν, τώρα αν δεν πάρουμε τη μπάλα εκεί και η επόμενη πάει από αυτή την πλευρά, ναι, τώρα ο Ζόελ [Μάτιπ], ο Τζόι [Γκόμεζ], ο Ιμπού [Κονατέ] όποιος παίζει από εκείνη την πλευρά της άμυνας, πρέπει να τον καλύψει και αυτό είναι εντάξει. Είναι το ρίσκο που παίρνουμε, δεν είναι τρελό ρίσκο. Κερδίζουμε την μπάλα σε 9 στις 10 περιπτώσεις, αλλά σε εκείνη τη στιγμή που δεν την κερδίζουμε, οι άνθρωποι ρωτούν, "Πού είναι ο Τρεντ;" Και αυτή είναι μια ερώτηση που δεν καταλαβαίνω. Όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο τόσο συχνά, τόσο καιρό, γιατί κάνουν αυτή την ερώτηση: "Ναι, αυτή είναι η κύρια δουλειά του"; Αλλά εγώ του είπα ότι πρέπει να είναι εκεί!»

Η όλη εξήγηση είναι συναρπαστική και θέτει σε προοπτική πόσο σκληρή είναι η κριτική στον νεαρό δεξιό μπακ.

Δείτε το:

At the risk of overloading the @TrentAA situation, this is 𝙩𝙝𝙚 definitive answer on why the @LFC right-back gets exposed defensively. Jurgen Klopp is willing to take the risk for the reward. (1/2) pic.twitter.com/AFvKljsiru