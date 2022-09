Ο Κώστας Τσιμίκας αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι του «Greek Scouser» στη Λίβερπουλ και μίλησε για τις μέχρι τώρα πιο μαγικές στιγμές του με τους «reds».

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θεωρεί τον εαυτό του... υιοθετημένο Λιβερπούλιαν τώρα στην τρίτη του σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ, αφού έφτασε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020 και μιλώντας στο Match Program των «reds» αποκάλυψε το παρασκήνιο του «Greek Scouser», κι αναφέρθηκε στην πιο μαγική του στιγμή στον σύλλογο αλλά στο σύνθημα που τραγουδούν για εκείνον οι οπαδοί!

Πώς βγήκε λοιπόν το ευρέως γνωστό παρατσούκλι του; «Ήμουν με τον φίλο μου τον προπονητή φυσικής κατάστασης στο γυμναστήριο του γηπέδου και μου λέει κάποια στιγμή: "Εσύ είσαι ο Έλληνας scouser". Μου άρεσε πολύ αυτό που είπε, για να είμαι ειλικρινής. Για αυτό το δημοσίευσα στο Instagram και μετά από αυτό έγινε το παρατσούκλι μου. Αυτόματα!»

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Αλλά ακόμα δεν το έχω ακούσει πραγματικά στο γήπεδο, οπότε ανυπομονώ να το ακούσω από τους οπαδούς μέσα στο Άνφιλντ!», τόνισε.

Οι στίχοι «Tsimi Tsimi Tsimi our Kostas Tsimikas το διαβατήριό του λέει ότι είναι Έλληνας αλλά ξέρουμε ότι είναι ο Scouse!» στη μελωδία του τραγουδιού των ABBA Gimme Gimme Gimme είναι μια τρανή απόδειξη της δημοφιλίας του Έλληνα μπακ στο Λίβερπουλ.

«Νομίζω ότι το "Tsimi, Tsimi, Tsimi" είναι καλύτερο από το πρωτότυπο τραγούδι! Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτό και αυτό κάνει τον χρόνο μου εδώ στο Λίβερπουλ πιο ξεχωριστό», τόνισε ο πρώην άσος του Ολυμπιακού.

Ερωτηθείς για τις καλύτερες ποδοσφαιρικές του αναμνήσεις, ο 26χρονος είπε: «Οι καλύτερες για μένα μέχρι στιγμής είναι όταν κερδίσαμε το Carabao Cup και το FA Cup. Για μένα προσωπικά, ήταν το πέναλτι που σκόραρα στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ.

Πήγα στους οπαδούς μας και πανηγυρίσαμε το τρόπαιο μαζί γιατί κάθε οπαδός και κάθε παίκτης το ήθελε τόσο πολύ. Ήμουν πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο και ελπίζω στο μέλλον να πανηγυρίσουμε περισσότερα τρόπαια μαζί και θα έχω ακόμα καλύτερες αναμνήσεις από αυτά».

Kostas Tsimikas has revealed the story behind his 'Greek Scouser' nickname at #LFC. 🇬🇷