Ίθαν Νουανέρι: Ο έφηβος για τον οποίο παραμιλά όλο το Νησί, δεν επιτρέπεται καν να αλλάξει με την πρώτη ομάδα (vids)

Ο 15χρονος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, Ίθαν Νουανέρι, που πέρασε ως αλλαγή στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπρέντφορντ γράφοντας Ιστορία, πηγαίνει ακόμα σχολείο, δεν μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και δεν του επιτρέπεται καν να αλλάξει στα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας.

Όταν το 1996 ο Αρσέν Βενγκέρ αναλάμβανε την Άρσεναλ ο Ίθαν Νουανέρι πιθανότατα δεν ήταν καν... ιδέα στα κεφάλια των γονιών του. Όταν το 2003/04 έφθανε με τους «Invincibles» στο αήττητο πρωτάθλημα επίσης όπως και τον Ιούλιο του 2006 όταν οι «Gunners» άφησαν -μετά από 96 χρόνια- το Χάιμπουρι και μετακόμισαν στο Emirates.

Ο ταλαντούχος έφηβος που, έγραψε Ιστορία ως ο νεότερος παίκτης που ντεμπουτάρει στην Premier League, ήταν επτά ετών όταν η Άρσεναλ κέρδισε τον πρώτο της τίτλο μετά το 2005 [το Κύπελλο Αγγλίας] και οκτώ όταν έγινε ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην ιστορία της διοργάνωσης ένα χρόνο αργότερα.

Ο μικρός Ίθαν που, γεννημένος τον Ιούλιο του 2007 [15 ετών και 181 ημερών], δεν μπορούσε καν να αλλάξει στα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας, λόγω ενός κανονισμού που εφαρμόζεται σε όλα τα αθλήματα στην Αγγλία που απαγορεύει την είσοδο στους κάτω των 16 ετών πριν το ματς με την Μπρεντφορντ όπου έγραψε ιστορία ως ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League.

«Προπονήθηκε μερικές φορές μαζί μας και το Σάββατο είχα την αίσθηση ότι είχε έρθει η κατάλληλη ευκαιρία. Νομίζω ότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για το ποιοι είμαστε ως σύλλογος», είπε ο προπονητής των «Κανονιέρηδων», που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League. O δρόμος είναι ακόμα μακρύς, αλλά στο μεταξύ o Μικέλ Αρτέτα μπορεί να μιλά για αυτή την ισχυρή ταυτότητα της νέας Άρσεναλ που, με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας της αγγλικής λίγκας, ξαναγράφει το σενάριο.

Ο Νουανέρι το όνομα του οποίου σύμφωνα με τους «Times» προφέρεται «Γιανιέρι», εντάχθηκε στην οικογένεια της Άρσεναλ όταν ήταν εννέα ετών. Κατατάσσεται ως μαθητής [στο St John’s Prep and Senior School ]κι έκανε το ντεμπούτο του στην Κ18 του συλλόγου στα 14 του χρόνια. Σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι είχε βρει και δίχτυα σε μια νίκη με 6-1 επί της Ρέντινγκ, ένα χρόνο μετά -δηλαδή 15 ετών- προωθήθηκε στην Κ21 του συλλόγου. Τον περασμένο Φεβρουάριο κλήθηκε στην εθνική ομάδα Κ16 της Αγγλίας.

Πολλοί τον συγκρίνουν με το άλλοτε παιδί θαύμα της ομάδας Τζακ Γουίλσιρ. Το μεγάλο του ατού είναι η δημιουργικότητα, αλλά είναι παράλληλα πολύ ταχύς και έξυπνος. Όσοι τον έχουν παρακολουθήσει συμφωνούν ότι οι αδυναμίες του προέρχονται από την ηλικία και την απειρία του. Μέχρι να κλείσει τα 16 δεν μπορεί να συμφωνήσει με όρους ενός επαγγελματικού συμβολαίου με τον σύλλογο του Λονδίνου και ήδη τον παρακολουθούν οι Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ!

Imagine making your #AFCU18 debut… At just 14 years of age… And scoring a goal like this! 🤯 pic.twitter.com/b3lVYdkMCs

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Μπρέντφορντ, ο Άαρον Ράμσντεϊλ τον έσπρωχνε διακριτικά προς το σημείο της κερκίδας των φιλοξενούμενων οπαδών. Ο ταλαντούχος έφηβος ήταν φανερά αμήχανος, πολύ σεμνός για να δεχθεί οποιαδήποτε αναγνώριση από τον κόσμο της Άρσεναλ.

Watch Arsenal keeper Aaron Ramsdale push 15-year-old debutant Ethan Nwaneri towards the travelling supporters after the talented teen is too modest to take any acclaim pic.twitter.com/1lpSzfcl4S