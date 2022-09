Μετά την πρώτη ήττα στην Premier League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ επανήλθε με στυλ και νίκη με 3-0 επί της Μπρέντφορντ.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα παράγει φέτος ποδόσφαιρο όμοιο με τα χρόνια του Αρσέν Βενγκέρ στους «Gunners». Για το γκολ του Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 28ο λεπτό έπαιξαν εντυπωσιακά χτίζοντας την επίθεσή τους από την άμυνα και με υπομονή έφτασαν στο 2-0.

Η μπάλα κατέληξε στον Γκράνιτ Τζάκα, ο οποίος έβγαλε μια υπέροχη σέντρα για το κεφάλι του Ζεσούς. Προηγήθηκαν συνολικά 14 πάσες για να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα της Μπρέντφορντ.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου πέτυχε και τρίτο γκολ με «δράστη» τον Βιέιρα για το τελικό 3-0 και απολαμβάνει την κορυφή του πρωταθλήματος της Premier League.

Δείτε το γκολ:

14 passes in the build up to Gabriel Jesus' goal (2-0), the longest passing sequence leading to a goal scored by an #Arsenal player this season. pic.twitter.com/pH833wa6mS