Η Άρσεναλ μετά τον τραυματισμό του Μοχάμεντ Ελνένι κινείται στην αγορά των ελεύθερων για χαφ και σύμφωνα με το «90min» εξετάζει την περίπτωση του Πορτογάλου Τσέκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λιλ και τις προηγούμενες μέρες «έπαιξε» για τον Ολυμπιακό.

Ο Μοχάμεντ Ελνένι τραυματίστηκε στον ιγνυακό τένοντα και σύμφωνα με τον Μικέλ Αρτέτα θα μείνει εκτός δράσης για μερικούς μήνες. Μετά τον τραυματισμό του Αιγύπτιου χαφ η Άρσεναλ κινήθηκε στην αγορά των ελεύθερων για την απόκτηση χαφ και σύμφωνα με το «90min» είναι ψηλά στην λίστα ο Τσέκα.

#Arsenal has reportedly been in contact with free agent midfielder Xeka and are considering a move to bolster the midfield.



The 27-year-old most recently played for Ligue 1 side Lille, with his deal ending this past summer. [via 90min] #afc pic.twitter.com/DOgvdBb9y5