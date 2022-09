Η Τσέλσι προσπαθεί να στελεχώσει την ομάδα και με νέους διευθυντές, μετά την πρόσληψη του Γκρέιχαμ Πότερ, για να καλύψει τα κενά που έμειναν από τις αποχωρήσεις που προκάλεσε η αλλαγή διοίκησης.

Οι «μπλέ του Λονδίνου» έχουν πάρει την απόφαση να προχωρήσουν στην πρόσληψη ενός διευθυντή που θα κάνει όσα έκανε η Μαρίνα Γκρανοφσκάια. Ήδη τα πρώτα ονόματα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους για την Τσέλσι με το όνομα του Λουίς Κάμπς να διαρρέει πριν λίγες μέρες και το όνομα του Κριστόφ Φρεντ να ακολουθεί.

Τον τελευταίο έβαλε στο τραπέζι ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο που τόνισε πως είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους της ομάδας για τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, παρ' ότι δεν είναι ο μοναδικός. Οι πρώτες επαφές που έγιναν μαζί του είναι θετικές και οι συζητήσεις συνεχίζονται τόσο μ' αυτόν όσο και με άλλους υποψηφίους.

Ο 45χρονος Αυστριακός πριν καν σταματήσει την «φτωχή» του ποδοσφαιρική καριέρα το 2013, προσλήφθηκε το 2006 στην θέση του τιμ μάνατζερ της Σάλτσμπουργκ, όπου έμεινε μέχρι το 2012. Τότε άλλαξε πόστο κι έγινε συντονιστής του ποδοσφαιρικού τμήματος για τρία χρόνια. Το 2015 πήρε προαγωγή κι έγινε αθλητικός διευθυντής της ομάδας κάνοντας εξαιρετικό έργο, απόδειξη αυτού και το γεγονός πως έχει παραμείνει στην θέση αυτή για επτά χρόνια κι έχει συμβόλαιο για ακόμη τέσσερα.

Η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί τις επόμενες εβδομάδες, αφού ο Τοντ Μπόελι θέλει έναν άνθρωπο στην συγκεκριμένη θέση το συντομότερο δυνατό.

