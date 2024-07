Παίκτης της Τσέλσι θα πρέπει να θεωρείται ο Φίλιπ Γιόργκενσεν, με την Βιγιαρεάλ να δίνει τελικά το «οκ» για τη παραχώρηση του Δανού τερματοφύλακα.

Σε μία προσπάθεια να ενισχύσει το ρόστερ του και τη θέση των τερματοφυλάκων της Τσέλσι, ο Έντσο Μαρέσκα επέμενε για τη μεταγραφή του Φίλιπ Γιόργκενσεν από τη Βιγιαρεάλ.

Οι δύο ομάδες φαίνεται πως έχουν φτάσει σε συμφωνία και, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι θα δώσει στη Βιγιαρεάλ 24.5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τον 22χρονο Δανό στο Λονδίνο.

Ο Γιόργκενσεν αγωνίζεται εδώ και χρόνια στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες της Βιγιαρεάλ, ενώ την περσινή σεζόν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της πρώτης ομάδας μετρώντας 36 συμμετοχές στη La Liga. Το μόνο που απομένει, είναι η επίσημη ανακοίνωσή του από τον λονδρέζικο σύλλογο.

